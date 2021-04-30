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Киргизстан евакуював декілька тисяч громадян з кордону, Таджикистан увів туди військову техніку та заявив, що "не поступиться землями"

Київ • УНН

 • 17697 перегляди

КИЇВ. 30 квітня. УНН. Влада Киргизстану евакуювала в безпечні місця із зони конфлікту на кордоні з Таджикистаном більше 2,5 тис. осіб. Про це повідомляє в п’ятницю представництво Червоного Півмісяця в республіці, тим часом — таджицька сторона ввела військову техніку в прикордонні села Киргизстану, передає УНН.

Деталі

За даними організації, в цілому з району бойових зіткнень між військовослужбовцями двох країн були евакуйовані 2 726 місцевих жителів.

“Команда Червоного Півмісяця Киргизстану в місті Баткен (обласний центр Киргизстану) продовжує забезпечувати харчування і психологічну підтримку евакуйованим в пунктах тимчасового розміщення”, — йдеться в повідомленні. Серед евакуйованих в основному жінки і діти, яких розмістили в школах і в спорткомплексах Баткенської області.

Введення військової техніки

Тим часом військова техніка Таджикистану, незважаючи на досягнуті сторонами домовленості про припинення вогню і відведення військових підрозділів із зони збройного конфлікту, продовжує залишатися на території одного із сіл Баткенської області Киргизстану.

“У селі Борбордук Лейлекского району Баткенської області 30 квітня помічена військова техніка Таджикистану”, — йдеться в повідомленні обласного УВС.

В УВС також перевіряють інформацію про викрадення таджицькими військовослужбовцями голови сільради киргизького села Інтернаціонал.

Жертви конфлікту

Як мінімум троє військовослужбовців загону спеціального призначення Прикордонної служби (ПС) Держкомітету національної безпеки (ДКНБ) Киргизстану були вбиті в ході збройних зіткнень на кордоні з Таджикистаном.

“29 квітня 2021 року в ході бойових зіткнень з таджицькою стороною загинули троє військовослужбовців загону спеціального призначення „Бору“ ПС ДКНБ, також 22 військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості”, — йдеться в повідомленні, яке цитують місцеві ЗМІ.

Заяви Таджикистану

Як заявив міністр закордонних справ Таджикистану Сіроджіддін Мухріддін в розмові з колегою з Киргизстану Русланом Казакбаєвим про ситуацію на кордоні двох країн — Таджикистан не поступиться належну йому землю, але має намір вирішувати питання шляхом переговорів.

“Таджикистан ніколи не поступиться землями, які споконвічно і по праву належать йому”, — заявив глава дипвідомства Таджикистану.

За даними МЗС республіки, голови зовнішньополітичних відомств детально обговорили ситуацію складну ситуацію в прикордонних районах Таджикистану і Киргизстану. В ході розмови Мухріддін підкреслив, що Таджикистан має намір вирішувати питання, пов’язані з делімітацією і демаркацією лінії таджицько-киргизького кордону, переговорним шляхом і з урахуванням своїх національних інтересів.

У департаменті зазначили, що в ході бесіди міністри відзначили “неприпустимість спроб провокацій з боку окремих зацікавлених осіб, які ведуть до подальшої ескалації ситуації”, що може призвести до виникнення нових інцидентів і жертвам серед мирного населення двох країн. При цьому колеги погодилися щодо необхідності “проявляти тверду політичну волю”.

Контекст

Ситуація в районі спірного водозабору “Головний”, розташованого на кордоні двох держав, загострилася 28 квітня, а наступного дня відбулися збройні зіткнення між військовослужбовцями Киргизстану і Таджикистану. Увечері 29 квітня сторони домовилися про припинення вогню і відведення військових підрозділів. Бішкек і Душанбе повідомляють про велику кількість постраждалих.

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