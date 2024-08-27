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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кирби: обсуждение дальнобойных ударов по рф будет происходить частным образом

Кирби: обсуждение дальнобойных ударов по рф будет происходить частным образом

Киев  •  УНН

27 августа 2024, 00:14  •  12909 просмотра

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Советник Белого дома Джон Кирби заявил, что обсуждение призыва Зеленского о дальнобойных ударах по РФ продолжится приватно. Он осудил атаки террористов на украинскую инфраструктуру и подчеркнул важность поддержки ПВО Украины.

Кирби заявил, что обсуждение призыва Зеленского к снятию ограничений на дальнобойные удары по рф будут происходить в частном режиме. Об этом сообщает "Голос Америки", передает УНН.

Детали

26 августа во время брифинга советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби осудил удары рф по украинской инфраструктуре, назвав их "классическим шагом путина". Он подчеркнул важность поддержки украинской противовоздушной обороны, которая во время последней атаки эффективно сбила большинство вражеских целей.

Дополнительно советник Белого дома по вопросам национальной безопасности отметил, что США также предоставляют оборудование для ремонта поврежденной инфраструктуры, чтобы укрепить устойчивость энергосети.

Тоже Кирби прокомментировал и призыв президента Украины Владимира Зеленского относительно снятия ограничений на дальнобойные удары по террористическому соседу, заявив, что в этой политике обсуждения с украинской стороной продолжаются в частном режиме.

Понятно, почему он так поступает: его страна подверглась нападению. Но, как я уже говорил много раз, мы продолжим говорить с украинцами, но будем делать это в частном порядке

- отметил Джон Кирби.

Украина ожидает от партнеров решений по дальнобойности - Зеленский26 августа 2024, 17:54 • 50739 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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