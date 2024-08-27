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Кірбі: обговорення далекобійних ударів по рф відбуватиметься приватно

Кірбі: обговорення далекобійних ударів по рф відбуватиметься приватно

Київ • УНН

 • 116968 перегляди

Радник Білого дому Джон Кірбі заявив, що обговорення заклику Зеленського щодо далекобійних ударів по рф продовжиться приватно. Він засудив атаки терористів на українську інфраструктуру та підкреслив важливість підтримки ППО України.

Кірбі заявив, що обговорення заклику Зеленського до зняття обмежень на далекобійні удари по рф відбуватимуться в приватному режимі. Про це повідомляє "Голос Америки", передає УНН.

Деталі

26 серпня під час брифінгу радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі засудив удари рф по українській інфраструктурі, назвавши їх "класичним кроком путіна". Він підкреслив важливість підтримки української протиповітряної оборони, яка під час останньої атаки ефективно збила більшість ворожих цілей.

Додатково радник Білого дому з питань національної безпеки наголосив, що США також надають обладнання для ремонту пошкодженої інфраструктури, щоб зміцнити стійкість енергомережі.

Теж Кірбі прокоментував і заклик президента України Володимира Зеленського щодо зняття обмежень на далекобійні удари по терористичному сусідові, заявивши, що в цій політиці обговорення з українською стороною продовжуються в приватному режимі.

Зрозуміло, чому він так чинить: його країна зазнала нападу. Але, як я вже говорив багато разів, ми продовжимо говорити з українцями, але робитимемо це в приватному порядку

- зазначив Джон Кірбі.

Україна очікує від партнерів рішень щодо далекобійності – Зеленський26.08.24, 20:54 • 80200 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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