Кир, простуды, дифтерия: иммунолог рассказал, к каким сезонных заболеваниям готовиться в сентябре

"Я могу предположить, что с сентября начнет расти количество случаев кори в Украине", - сказал собеседник.

Он отметил, что на сегодняшний день количество случаев кори уменьшилась до 240-250 в неделю, что является меньшим показателем по сравнению с летом 2017 года.

"Но, беря во внимание то, что многие взрослые не имеют иммунитета к кори, и беря во внимание то, что, к сожалению, еще многие невакцинированные против кори, и с началом учебного сезона можно ожидать роста количества случаев кори как среди детей, так и среди взрослых, что связано, опять же, с возобновлением учебного процесса", - отметил эксперт.

"Что касается дифтерии, здесь все зависит от того, как поведут себя люди, как поведут себя политики, как будут вести себя медицинские работники и как будут вести себя СМИ. Потому что вакцины против дифтерии и столбняка мы имеем в достаточном количестве - и для детей, и для взрослых. Говорить о том, что есть предпосылки относительно дифтерии, при наличии вакцины мы не должны иметь рост количества случаев больных дифтерией. Но это в том случае, если медики будут информировать СМИ, политики будут поддерживать, а люди будут соглашаться на вакцинацию против дифтерии и столбняка", - сказал он.

Лапий отметил вместе с тем, что ситуация с дифтерией на сегодняшний день не является стабильной из-за низкого уровня охвата вакцинацией.

"А относительно других заболеваний - обычно начало учебного года сочетается с ростом заболеваемости на так называемые простуды. Это традиционно, и чем-то осень 2019 года вряд ли будет отличаться от осени предыдущих лет", - добавил он.

Как сообщал УНН, ранее кандидат медицинских наук, заслуженный врач Украины Наталья Кожан рассказала, что на сегодняшний день уровень прививок детского населения Украины от дифтерии не превышает 70%, существуют риски того, что в стране может вспыхнуть эпидемия.