Кір, застуди, дифтерія: імунолог розповів, до яких сезонних захворювань готуватися у вересні

“Я можу передбачити, що з вересня почне зростати кількість випадків кору в Україні”, — сказав співрозмовник.

Він зауважив, що на сьогоднішній день кількість випадків кору зменшилась до 240-250 на тиждень, що є меншим показником у порівнянні з літом 2017 року.

“Але, зважаючи на те, що багато дорослих не мають імунітету до кору, і зважаючи на те, що, на превеликий жаль, ще багато людей невакциновані проти кору, і з початком навчального сезону можна очікувати зростання кількості випадків кору як серед дітей, так і серед дорослих, що пов’язано, знов таки, з відновленням навчання”, — зазначив експерт.

“Щодо дифтерії, тут все залежить від того, як поведуть себе люди, як поведуть себе політики, як будуть поводити себе медичні працівники і як будуть поводити себе ЗМІ. Тому що вакцини проти дифтерії і правця ми маємо в достатній кількості — і для дітей, і для дорослих. Говорити про те, що є передумови відносно дифтерії, при наявності вакцини ми не повинні мати зростання кількості випадків хворих на дифтерію. Але це в тому випадку, якщо медики будуть інформувати ЗМІ, політики будуть підтримувати, а люди будуть погоджуватись на вакцинацію проти дифтерії і правця”, — сказав він.

Лапій зауважив водночас, що ситуація з дифтерією на сьогоднішній день не є стабільною через низький рівень охоплення вакцинацією.

“А щодо інших захворювань — зазвичай початок навчального року поєднується зі зростанням захворюваності на так звані застуди. Це традиційно, і чимось осінь 2019 року навряд буде відрізнятись від осені попередніх років”, — додав він.

Як повідомляв УНН, раніше кандидат медичних наук, заслужений лікар України Наталія Кожан розповіла, що на сьогодні рівень щеплень дитячого населення України від дифтерії не перевищує 70%, існують ризики того, що в країні може спалахнути епідемія.