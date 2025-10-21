$41.760.03
Встреча Дональда Трампа с Путиным в Венгрии отменена - СМИ
Кипр планирует сократить бюрократию во время председательства в Совете ЕС

Киев • УНН

 • 676 просмотра

Кипр сосредоточится на сокращении бюрократии во время своего председательства в Совете ЕС, которое начнется 1 января 2026 года. Страна стремится способствовать более благоприятной для бизнеса среде, повышая конкурентоспособность и устойчивость ЕС.

Кипр планирует сократить бюрократию во время председательства в Совете ЕС

Согласно проекту правительственной программы, Кипр "придаст приоритет" усилиям по сокращению бюрократических процедур во время своего будущего председательства в Совете ЕС, пишет УНН со ссылкой на Euractiv.

Детали

Правительство Кипра заявило, что будет опираться на "значительную работу" Польши и Дании – бывшего и нынешнего председателей – стремясь "способствовать созданию более благоприятной для бизнеса среды", тем самым "повышая конкурентоспособность и устойчивость ЕС", говорится в документе.

Председательство в Совете меняется между государствами-членами ЕС каждые шесть месяцев. Кипр займет это место от Дании 1 января 2026 года, а Ирландия – следующей с 1 июля того же года.

Важно, что эти усилия по упрощению не направлены на дерегуляцию, а скорее на обеспечение большей эффективности, пропорциональности и более легкого применения правил 

– указано в документе.

Кипр также будет стремиться достичь "быстрого прогресса" в интеграции рынков капитала ЕС и завершении создания Банковского союза блока. Он также сосредоточится на "расхламлении" налоговых норм ЕС, в частности путем продолжения работы над пересмотром Директивы о налогообложении табачных изделий.

Представитель постоянного представительства Кипра заявил, что версия является результатом "очень ранних" обсуждений на "более низком техническом уровне". По их словам, окончательный проект будет представлен только в середине декабря.

Дополнение

Кипр вводит уголовную ответственность за обход санкций против России. Теперь преступлением на Кипре будет считаться предоставление экономических ресурсов подсанкционным лицам. Для россиян с кипрским паспортом это может включать счета в подсанкционных банках РФ, работу в компаниях из санкционного списка ЕС и оказание услуг бизнесу с российским участием.

Павел Зинченко

