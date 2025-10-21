Кіпр планує скоротити бюрократію під час головування в Раді ЄС
Київ • УНН
Кіпр зосередиться на скороченні бюрократії під час свого головування в Раді ЄС, яке розпочнеться 1 січня 2026 року. Країна прагне сприяти більш сприятливому для бізнесу середовищу, підвищуючи конкурентоспроможність та стійкість ЄС.
Згідно з проектом урядової програми, Кіпр "надасть пріоритет" зусиллям щодо скорочення бюрократичних процедур під час свого майбутнього головування в Раді ЄС, пише УНН з посиланням на Euractiv.
Деталі
Уряд Кіпру заявив, що спиратиметься на "значну роботу" Польщі та Данії – колишнього та нинішнього головуючих країн – прагнучи "сприяти створенню більш сприятливого для бізнесу середовища", тим самим "підвищуючи конкурентоспроможність та стійкість ЄС", йдеться в документі.
Головування в Раді змінюється між державами-членами ЄС кожні шість місяців. Кіпр перейме це місце від Данії 1 січня 2026 року, а Ірландія – наступною з 1 липня того ж року.
Важливо, що ці зусилля щодо спрощення не спрямовані на дерегуляцію, а радше на забезпечення більшої ефективності, пропорційності та легшого застосування правил
Кіпр також прагнутиме досягти "швидкого прогресу" в інтеграції ринків капіталу ЄС та завершенні створення Банківського союзу блоку. Він також зосередиться на "розхламленні" податкових норм ЄС, зокрема шляхом продовження роботи над переглядом Директиви про оподаткування тютюнових виробів.
Речник постійного представництва Кіпру заявив, що версія є результатом "дуже ранніх" обговорень на "нижчому технічному рівні". За їхніми словами, остаточний проект буде представлено лише в середині грудня.
Доповнення
Кіпр запроваджує кримінальну відповідальність за обходи санкцій проти росії. Тепер злочином на Кіпрі вважатиметься надання економічних ресурсів підсанкційним особам. Для росіян із кіпрським паспортом це може включати рахунки у підсанкційних банках рф, роботу в компаніях із санкційного списку ЄС та надання послуг бізнесу з російським участю.