Кіпр планує скоротити бюрократію під час головування в Раді ЄС

19:07 • 2690 перегляди
Зустріч Дональда Трампа з путіним в Угорщині скасована - ЗМІ
17:01 • 12719 перегляди
Європа та Україна готують план з 12 пунктів щодо завершення війни – Bloomberg
14:07 • 22405 перегляди
“Контракт 18-24" розширили: тепер служити можна у будь-якій бригаді Сил оборони
13:53 • 34063 перегляди
Новим ректором Державного біотехнологічного університету може стати прихильник “харківської весни” з проросійськими настроямиPhoto
21 жовтня, 12:57 • 21959 перегляди
Діставайте шарфи та пуховики: на сході України очікуються заморозки
21 жовтня, 11:39 • 21881 перегляди
Плюс 325 млрд гривень на фінансування сектору безпеки і оборони: Рада ухвалила зміни до бюджету
21 жовтня, 10:33 • 23224 перегляди
Рада призначила Бережну очільницею Мінкульту
21 жовтня, 10:26 • 22423 перегляди
Прокуратура проситиме для ексдиректора "Молодого театру" Білоуса арешт без застави
21 жовтня, 09:34 • 21233 перегляди
Європейські лідери підтримали припинення вогню в Україні та переговори на основі поточної лінії зіткнення
21 жовтня, 08:55 • 19861 перегляди
Союзники прагнуть посилити Україну на тлі зустрічі Трампа і путіна, дехто в ЄС хоче участі в саміті - Politico
Мобілізація єдиного сина тяжкохворого батька: суд на Львівщині виніс вирок в.о. начальника ТЦК21 жовтня, 11:05 • 13172 перегляди
Трампа не цікавить територіальний результат у війні рф проти України - The Wall Street Journal21 жовтня, 11:26 • 9476 перегляди
Фассбендер зіграє Джо Кеннеді у новому серіалі від Netflix21 жовтня, 12:00 • 24535 перегляди
Мала б символічне значення: Кислиця провів паралелі між зустріччю Трампа і путіна в Будапешті і подіями 1956 року21 жовтня, 13:20 • 11416 перегляди
Підготовка до зустрічі Трампа і путіна в Будапешті призупинена - кореспондент Білого домуVideo15:33 • 19823 перегляди
Новим ректором Державного біотехнологічного університету може стати прихильник “харківської весни” з проросійськими настроямиPhoto13:53 • 34063 перегляди
Гелловін-2025: топ костюмів, які дозволять бути не страшним, а незабутнімPhoto21 жовтня, 07:50 • 45011 перегляди
Початок бюджетного процесу в Раді: що відомо про Держбюджет-202621 жовтня, 06:03 • 43501 перегляди
П'ять неймовірно смачних і поживних рецептів з мисливськими ковбаскамиPhoto20 жовтня, 15:48 • 49549 перегляди
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину20 жовтня, 08:22 • 106570 перегляди
Дженніфер Лопес витрачає статки на чаклунство, щоб повернути Бена Аффлека - ЗМІ16:48 • 5152 перегляди
Фассбендер зіграє Джо Кеннеді у новому серіалі від Netflix21 жовтня, 12:00 • 24559 перегляди
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail21 жовтня, 05:58 • 37116 перегляди
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть БекхемVideo20 жовтня, 15:55 • 28286 перегляди
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується19 жовтня, 04:31 • 84389 перегляди
Соціальна мережа
Дипломатка
Шахед-136
Золото
Фільм

Кіпр планує скоротити бюрократію під час головування в Раді ЄС

Київ • УНН

 • 782 перегляди

Кіпр зосередиться на скороченні бюрократії під час свого головування в Раді ЄС, яке розпочнеться 1 січня 2026 року. Країна прагне сприяти більш сприятливому для бізнесу середовищу, підвищуючи конкурентоспроможність та стійкість ЄС.

Кіпр планує скоротити бюрократію під час головування в Раді ЄС

Згідно з проектом урядової програми, Кіпр "надасть пріоритет" зусиллям щодо скорочення бюрократичних процедур під час свого майбутнього головування в Раді ЄС, пише УНН з посиланням на Euractiv.

Деталі

Уряд Кіпру заявив, що спиратиметься на "значну роботу" Польщі та Данії – колишнього та нинішнього головуючих країн – прагнучи "сприяти створенню більш сприятливого для бізнесу середовища", тим самим "підвищуючи конкурентоспроможність та стійкість ЄС", йдеться в документі.

Головування в Раді змінюється між державами-членами ЄС кожні шість місяців. Кіпр перейме це місце від Данії 1 січня 2026 року, а Ірландія – наступною з 1 липня того ж року.

Важливо, що ці зусилля щодо спрощення не спрямовані на дерегуляцію, а радше на забезпечення більшої ефективності, пропорційності та легшого застосування правил 

– зазначено у документі.

Кіпр також прагнутиме досягти "швидкого прогресу" в інтеграції ринків капіталу ЄС та завершенні створення Банківського союзу блоку. Він також зосередиться на "розхламленні" податкових норм ЄС, зокрема шляхом продовження роботи над переглядом Директиви про оподаткування тютюнових виробів.

Речник постійного представництва Кіпру заявив, що версія є результатом "дуже ранніх" обговорень на "нижчому технічному рівні". За їхніми словами, остаточний проект буде представлено лише в середині грудня.

Доповнення

Кіпр запроваджує кримінальну відповідальність за обходи санкцій проти росії. Тепер злочином на Кіпрі вважатиметься надання економічних ресурсів підсанкційним особам. Для росіян із кіпрським паспортом це може включати рахунки у підсанкційних банках рф, роботу в компаніях із санкційного списку ЄС та надання послуг бізнесу з російським участю.

Павло Зінченко

ЕкономікаПолітика
Війна в Україні
Ірландія
Європейська рада
Європейський Союз
Данія
Кіпр
Польща