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kiper-rasskazal-detali-ob-utrennei-atake-rf-na-odesskuyu-oblast

Кипер рассказал детали об утренней атаке рф на Одесскую область

Киев  •  УНН

17 январь 2024, 12:34  •  12717 просмотра

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Глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал детали об утренней атаке на Одесскую область

После ночной массированной дроновой атаки по Одессе, утром российские террористы нанесли ракетный удар по области. Оккупанты ударили "Ониксами" по Одесскому и Белгород-Днестровскому районам. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

"Вражеские ракеты попали по сельскохозяйственному и аграрному предприятиям.

Разрушено пустое помещение для содержания скота и заготовки сена.

К счастью, люди и животные не пострадали", - написал Кипер.

Напомним

Ночью враг атаковал Одесскую область дронами. Силы ПВО сбили все вражеские цели.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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Кіпер розповів деталі про ранкову атаку рф на Одещину
Kiper tells details about the morning attack of the Russian Federation in Odesa region
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