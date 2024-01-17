Кипер рассказал детали об утренней атаке рф на Одесскую область

После ночной массированной дроновой атаки по Одессе, утром российские террористы нанесли ракетный удар по области. Оккупанты ударили "Ониксами" по Одесскому и Белгород-Днестровскому районам. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

"Вражеские ракеты попали по сельскохозяйственному и аграрному предприятиям.

Разрушено пустое помещение для содержания скота и заготовки сена.

К счастью, люди и животные не пострадали", - написал Кипер.

Напомним

Ночью враг атаковал Одесскую область дронами. Силы ПВО сбили все вражеские цели.