Кипер рассказал детали об утренней атаке рф на Одесскую область
Киев • УНН
Глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал детали об утренней атаке на Одесскую область
После ночной массированной дроновой атаки по Одессе, утром российские террористы нанесли ракетный удар по области. Оккупанты ударили "Ониксами" по Одесскому и Белгород-Днестровскому районам. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.
"Вражеские ракеты попали по сельскохозяйственному и аграрному предприятиям.
Разрушено пустое помещение для содержания скота и заготовки сена.
К счастью, люди и животные не пострадали", - написал Кипер.
Напомним
Ночью враг атаковал Одесскую область дронами. Силы ПВО сбили все вражеские цели.
Кипер рассказал детали об утренней атаке рф на Одесскую область
Глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал детали об утренней атаке на Одесскую область.
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