Кіпер розповів деталі про ранкову атаку рф на Одещину

Після нічної масованої дронової атаки по Одесі, вранці російські терористи завдали ракетного удару по області. Окупанти вдарили "Оніксами" по Одеському і Білгород-Дністровському районам. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

"Ворожі ракети поцілили по сільськогосподарському та аграрному підприємствам.

Зруйновано порожнє приміщення для утримання худоби та заготівлі сіна.

На щастя, люди та тварини не постраждали", - написав Кіпер.

Нагадаємо

Уночі ворог атакував Одещину дронами. Cили ППО збили усі ворожі цілі.