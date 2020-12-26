Бросили собаку в мешок и жестоко избили: во Львовской области проверяют случай издевательства над животным

"Сегодня, 26 декабря, во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили публикацию, в которой говорилось о том, что якобы в городе Броды неизвестные издевались над собакой - они бросили животное в мешок и избили его, в результате чего оно погибло. По данному факту сотрудники Бродовского отделения полиции начали проверку", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае подтверждения факта жестокого обращения с животным, причастные будут привлечены к предусмотренной законодательством ответственности.

В видео, которое было опубликовано на портале Varta1 видно, как люди держат мешок с собакой и бьют ее, а детский голос требует другого участника видео продолжать бить животное.

"В городе Броды девушка и парень запихнули собаку в мешок и забили ее", - говорится в подписи под видео.

Напомним, в Чернигове неизвестные сбросили собаку с моста на лед, животное погибло.