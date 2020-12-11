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У Чернігові невідомі скинули собаку з мосту на лід, тварина загинула

Київ • УНН

 • 15456 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. У Чернігові правоохоронці з'ясовують обставини загибелі собаки на річці Десна. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Чернігівській області. 

Так, в ході моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили публікацію зооактивістів про те, що невідомі особи начебто скинули тварину з пішохідного мосту на лід і та померла.

"Співробітники Чернігівського відділу поліції наразі проводять низку слідчих дій, щоб встановити причетних до цього осіб", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за цим фактом відкрито провадження за частиною 1 статті 299 Кримінального кодексу України - жорстоке поводження з тваринами. Такі дії караються штрафом, арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років.

"Чернігівський відділ поліції звертається до свідків та очевидців події. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про обставини події – негайно телефонуйте 102!", - закликають правоохоронці. 

Нагадаємо, у Харківській області житель селища Новопокровка застрелив сусідського собаку, який забіг на його город.

Українські Національні Новини

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