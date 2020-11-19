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На Харківщині чоловік застрелив сусідського собаку з пневматики

На Харківщині чоловік застрелив сусідського собаку з пневматики

Київ • УНН

 • 19773 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. У Харківській області житель селища Новопокровка застрелив сусідського собаку, який забіг на його город. За цим фактом відкрите кримінальне провадження. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.

"17 листопада до Чугуївського відділу поліції із заявою звернулася 44-річна громадянка. Жінка вказала про те, що сусід вистрілив з пневматичної зброї у її собаку, який забіг на його город", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що від отриманих травм пес помер. 

Правоохоронці додали, що слідчими Чугуївського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає до 3 років обмеження волі. Наразі поліцейські з’ясовують усі обставини події. 

Нагадаємо, у Вишгороді у дворі багатоповерхівки із рушниці застрелили двох собак.

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