В Харьковской области мужчина застрелил соседскую собаку из пневматики
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. В Харьковской области житель поселка Новопокровка застрелил соседскую собаку, которая забежала на его огород. По данному факту открыто уголовное производство. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.
"17 ноября в Чугуевский отдел полиции с заявлением обратилась 44-летняя гражданка. Женщина указала о том, что сосед выстрелил из пневматического оружия в ее собаку, которая забежала на его огород", - говорится в сообщении.
Отмечается, что от полученных травм пес умер.
Правоохранители добавили, что следователями Чугуевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.
Напомним, в Вышгороде во дворе многоэтажки из ружья застрелили двух собак.