В Чернигове неизвестные сбросили собаку с моста на лед, животное погибло
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. В Чернигове правоохранители выясняют обстоятельства гибели собаки на реке Десна. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Черниговской области.
Так, в ходе мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили публикацию зооактивистов о том, что неизвестные лица вроде сбросили животное с пешеходного моста на лед и то умерло.
"Сотрудники Черниговского отдела полиции сейчас проводят ряд следственных действий, чтобы установить причастных к этому лиц", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по данному факту открыто производство по части 1 статьи 299 Уголовного кодекса Украины - жестокое обращение с животными. Такие действия наказываются штрафом, арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до трех лет.
"Черниговский отдел полиции обращается к свидетелям и очевидцам события. Если вы владеете какой-либо информацией об обстоятельствах происшествия - немедленно звоните 102!", - призывают правоохранители.
Напомним, в Харьковской области житель поселка Новопокровка застрелил соседскую собаку, которая забежала на его огород.