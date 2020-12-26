Кинули собаку у мішок і жорстоко побили: на Львівщині перевіряють випадок знущання над твариною

“Сьогодні, 26 грудня, під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили публікацію, у якій йшлось про те, що нібито у місті Броди невідомі особи знущались над собакою - вони кинули тварину в мішок і побили її, внаслідок чого вона загинула. За цим фактом співробітники Бродівського відділення поліції розпочали перевірку”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у випадку підтвердження факту жорстокого поводження з твариною, причетні будуть притягнуті до передбаченої законодавством відповідальності.

У відео, яке було опубліковане на порталі Varta1 видно, як люди тримають мішок із собакою і б’ють її, а дитячий голос вимагає іншого учасника відео продовжувати бити тварину.

“У місті Броди дівчина та хлопець запхали собаку в мішок та забили її”, - йдеться у підписі під відео.

Нагадаємо, у Чернігові невідомі скинули собаку з мосту на лід, тварина загинула.