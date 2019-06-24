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Кинотеатры Грузии отказались от фильмов на русском языке

Киев • УНН

 • 17741 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Крупнейшая в стране сеть кинотеатров Cavea приостановила показы фильмов на русском языке в знак солидарности с участниками акций протеста. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Кинотеатры Грузии отказались от фильмов на русском языке

"Кинотеатры в Тбилиси с начала акций протеста перестали показывать фильмы на русском ... Фильмы теперь можно посмотреть грузинском и английском языках", - говорится в сообщении.

Ранее показ фильмов на русском языке приостановила крупнейшая европейская сеть кинотеатров Cavea. Как сообщала Грузия Online, в компании подтвердили, что решение было принято "в связи с событиями, развивающимися в последние дни - в знак солидарности с участниками антиоккупационной акции".

В компании не уточняют, будут восстановлены русскоязычные сеансы.

Напомним, к протестам в Грузии присоединился еще один город.

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