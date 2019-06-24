Кінотеатри Грузії відмовилися від фільмів російською мовою
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Найбільша в країні мережа кінотеатрів Cavea призупинила покази фільмів російською мовою в знак солідарності з учасниками акцій протесту. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.
"Кінотеатри в Тбілісі з початку акцій протесту перестали показувати фільми російською... Фільми тепер можна подивитися грузинською та англійською мовами", - йдеться в повідомленні.
Раніше показ фільмів російською мовою призупинила найбільша європейська мережа кінотеатрів Cavea. Як повідомляла Грузія Online, у компанії підтвердили, що рішення було прийнято "у зв'язку з подіями, що розвиваються в останні дні - на знак солідарності з учасниками антиоккупационной акції".
У компанії не уточнюють, чи будуть відновлені російськомовні сеанси.
Нагадаємо, до протестів у Грузії приєдналося ще одне місто.