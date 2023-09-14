"Конец российской монополии": Украина делает все, чтобы стать независимой в энергетическом секторе - Минэнерго
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Зависимость от россии в энергетике — это угроза национальной безопасности всех европейских стран. Украина делает все возможное, чтобы стать независимой в энергетическом секторе, и призывает страны Европы также идти этим путем. Об энергетическом курсе Украины заявил профильный министр Герман Галущенко, передает УНН.
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“Это конец российской монополии на этом рынке. Мы делаем все возможное, чтобы стать независимыми в энергетическом секторе, и призываем партнеров также идти по этому пути”, — подчеркнул министр энергетики Украины Герман Галущенко.
Детали
Об энергетическом курсе Украины Галущенко рассказал во время онлайн-конференции “Энергетическая безопасность после 2023 года: достижение готовности к зиме в неспокойные времена”. В этом мероприятии также приняли участие еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, и министры энергетики стран-членов ЕС.
Глава украинского Минэнерго поблагодарил европейские страны за оказанную помощь нашему энергосектору. В частности он отметил роль созданного по инициативе еврокомиссара Кадри Симсон — Фонда поддержки энергетики Украины, а также развернутого в Польше энергетического хаба, где накапливается необходимое для украинских энергетических компаний оборудование.
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Галущенко прогнозирует, что следующей зимой враг продолжит атаки на нашу энергетическую инфраструктуру. В связи с этим в Украине проводятся работы по усилению физической защиты объектов энергетики, и меры для децентрализации генерации электроэнергии, что позволит укрепить устойчивость и повысит гибкость системы. Глава Минэнерго также отметил, что предыдущая зима была непростой не только для Украины, а и Европы в целом.
“Россияне манипулировали ценами на энергетических рынках, и многие наши партнеры убедились, что зависимость от россии в энергетике — это угроза национальной безопасности всех стран”, — подчеркнул он.
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Министр также подчеркнул, что Украина готова помочь европейским партнерам усилить их энергетическую безопасность и предлагает пользоваться украинскими подземными хранилищами для хранения газа.
Особенно Герман Галущенко акцентировал на необходимости избавиться от зависимости россии в ядерной отрасли. В качестве положительного примера, он вспомнил, как недавно в реактор ВВЭР-440 Ровенской АЭС загрузили первую партию ядерного топлива от компании Westinghouse Electric Sweden AB при участии специалистов украинского НАЭК “Энергоатом”. Ранее реакторы этого типа работали только на ядерном топливе российского производства.