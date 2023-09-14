“Кінець російській монополії”: Україна робить усе, аби стати незалежною в енергетичному секторі — Міненерго
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Залежність від росії в енергетиці — це загроза національній безпеці усіх європейських країн. Україна робить усе можливе, аби стати незалежною в енергетичному секторі, і закликає країни Європи також іти цим шляхом. Про енергетичний курс України заявив профільний міністр Герман Галущенко, передає УНН.
Цитата
“Це кінець російській монополії на цьому ринку. Ми робимо все можливе, щоб стати незалежними в енергетичному секторі, і закликаємо партнерів також іти цим шляхом”, — наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко.
Деталі
Про енергетичний курс України Галущенко розказав під час онлайн-конференції “Енергетична безпека після 2023 року: досягнення готовності до зими в неспокійні часи”. У цьому заході також взяли участь єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон, і міністри енергетики країн-членів ЄС.
Очільник українського Міненерго подякував європейським країнам за надану допомогу нашому енергосектору. Зокрема він відзначив роль створеного за ініціативою єврокомісара Кадрі Сімсон — Фонду підтримки енергетики України, а також розгорнутого в Польщі енергетичного хабу, де накопичується необхідне для українських енергетичних компаній обладнання.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Енергетики за добу дали світло 12 тисячам українців, яких намагався знеструмити ворог
Галущенко прогнозує, що наступної зими ворог продовжить атаки на нашу енергетичну інфраструктуру. У зв’язку з цим Україна проводяться роботи з посилення фізичного захисту об’єктів енергетики, та заходи для децентралізації генерації електроенергії, що дозволить зміцнити стійкість і підвищить гнучкість системи. Очільник Міненерго також зазначив, що попередня зима була непростою не тільки для України, а і Європи в цілому.
“Росіяни маніпулювали цінами на енергетичних ринках, і багато наших партнерів переконалися, що залежність від росії в енергетиці — це загроза національній безпеці всіх країн”, — наголосив він.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Британська розвідка пояснила, чому так важливе перезавантаження Рівненській АЕС західним паливом
Міністр підкреслив, що Україна готова допомогти європейським партнерам посилити їхню енергетичну безпеку і пропонує користуватися українськими підземними сховищами для зберігання газу.
Особливо Герман Галущенко акцентував на необхідності позбавитись залежності від росії у ядерній галузі. В якості позитивного прикладу, він згадав, як нещодавно у реактор ВВЕР-440 Рівненської АЕС завантажили першу партію ядерного палива від компанії Westinghouse Electric Sweden AB за участі фахівців українського НАЕК “Енергоатом”. Раніше реактори цього типу працювали тільки на ядерному паливі російського виробництва.