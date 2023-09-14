Британська розвідка пояснила, чому так важливе перезавантаження Рівненській АЕС західним паливом
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Перезавантаження реактора на Рівненській АЕС західним паливом замість російського, суттєво зменшує вплив рф на енергозабезпечення України, вважають фахівці у звіті на основі розвідданих Міноборони Великої Британії, передає УНН.
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10 вересня 2023 року "Енергоатом", оператор українських атомних електростанцій, оголосив про успішне перезавантаження реактора на Рівненській атомній електростанції (АЕС) з використанням ядерних паливних збірок західного виробництва.
Всі українські АЕС мають реактори радянського зразка, і до лютого 2022 року Україна покладалася на росію у постачанні ядерного палива. Після повномасштабного вторгнення рф Україна прискорила реалізацію планів з диверсифікації поставок.
"Оскільки атомна енергетика забезпечує приблизно половину електроенергії в Україні, успіх "Енергоатому" у постачанні та встановленні західного палива є важливим етапом у довгостроковій перспективі відокремлення України від росії чий вплив на енергозабезпечення України суттєво зменшився", - йдеться у звіті.
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