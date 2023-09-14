Британская разведка объяснила, почему так важна перезагрузка Ровенской АЭС западным топливом

Детали

10 сентября 2023 года "Энергоатом", оператор украинских атомных электростанций, объявил об успешной перезагрузке реактора на Ровенской атомной электростанции (АЭС) с использованием ядерных топливных сборок западного производства.

Все украинские АЭС имеют реакторы советского образца, и до февраля 2022 года Украина полагалась на россию в поставках ядерного топлива. После полномасштабного вторжения рф Украина ускорила реализацию планов по диверсификации поставок.

"Поскольку атомная энергетика обеспечивает примерно половину электроэнергии в Украине, успех "Энергоатома" в поставках и установке западного топлива является важным этапом в долгосрочной перспективе отделения Украины от россии, чье влияние на энергообеспечение Украины существенно уменьшилось", - говорится в отчете.

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