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Британская разведка объяснила, почему так важна перезагрузка Ровенской АЭС западным топливом

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 сентября. УНН. Перезагрузка реактора на Ровенской АЭС западным топливом вместо российского, существенно уменьшает влияние рф на энергообеспечение Украины, считают специалисты в отчете на основе разведданных Минобороны Великобритании, передает УНН.

Детали

10 сентября 2023 года "Энергоатом", оператор украинских атомных электростанций, объявил об успешной перезагрузке реактора на Ровенской атомной электростанции (АЭС) с использованием ядерных топливных сборок западного производства.

Все украинские АЭС имеют реакторы советского образца, и до февраля 2022 года Украина полагалась на россию в поставках ядерного топлива. После полномасштабного вторжения рф Украина ускорила реализацию планов по диверсификации поставок.

"Поскольку атомная энергетика обеспечивает примерно половину электроэнергии в Украине, успех "Энергоатома" в поставках и установке западного топлива является важным этапом в долгосрочной перспективе отделения Украины от россии, чье влияние на энергообеспечение Украины существенно уменьшилось", - говорится в отчете. 

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