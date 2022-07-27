Конец блокаде: в Калининград прибыл первый российский поезд

Цитата

"Это действительно первый поезд, прибывший после решения ЕС", - цитирует прокремлевское агентство ТАСС губернатора области антона алиханова.

По его словам, это "очень важное достижение".

Что предшествовало

Зажатый между Литвой и другим членом ЕС и НАТО Польшей милитаризованный российский эксклав Калининград зависит от материковой россии относительно значительной части своих поставок. Но они должны проходить по транзиту через территорию Литвы.

Регион размером примерно в половину территории Швейцарии с населением около миллиона человек оказался все более изолирован с тех пор, как в феврале россия ввела войска в Украину.

В прошлом месяце Вильнюс заявил, что запрещает железнодорожный транзит некоторых российских товаров через свою территорию как применение санкций ЕС против россии.

алиханов тогда сказал, что "блокада" может затронуть до 50% импорта эксклава, включая уголь, металлы и строительные материалы.

Но Европейский Союз в этом месяце заявил, что Литва обязана разрешить провоз товаров, подпадающих под санкции, за исключением оружия, между материковой россией и Калининградом.

Добавим

Захваченный Красной Армией в Германии на заключительном этапе Второй мировой войны, Калининград был отделен от материковой части россии после распада Советского Союза, когда Литва стала независимым государством.