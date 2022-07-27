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Конец блокаде: в Калининград прибыл первый российский поезд

Конец блокаде: в Калининград прибыл первый российский поезд

Киев • УНН

 • 142008 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. По словам губернатора, поезд доставил цемент из россии в эксклав Калининград. Это первая подобная поездка с тех пор, как Европейский Союз заявил, что Литва должна пропускать российские товары через свою территорию. Об этом УНН пишет со ссылкой на росСМИ.

Цитата

"Это действительно первый поезд, прибывший после решения ЕС", - цитирует прокремлевское агентство ТАСС губернатора области антона алиханова.

По его словам, это "очень важное достижение".

Что предшествовало

Зажатый между Литвой и другим членом ЕС и НАТО Польшей милитаризованный российский эксклав Калининград зависит от материковой россии относительно значительной части своих поставок. Но они должны проходить по транзиту через территорию Литвы.

Регион размером примерно в половину территории Швейцарии с населением около миллиона человек оказался все более изолирован с тех пор, как в феврале россия ввела войска в Украину.

В прошлом месяце Вильнюс заявил, что запрещает железнодорожный транзит некоторых российских товаров через свою территорию как применение санкций ЕС против россии.

алиханов тогда сказал, что "блокада" может затронуть до 50% импорта эксклава, включая уголь, металлы и строительные материалы.

Но Европейский Союз в этом месяце заявил, что Литва обязана разрешить провоз товаров, подпадающих под санкции, за исключением оружия, между материковой россией и Калининградом.

Добавим

Захваченный Красной Армией в Германии на заключительном этапе Второй мировой войны, Калининград был отделен от материковой части россии после распада Советского Союза, когда Литва стала независимым государством.

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