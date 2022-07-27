Кінець блокаді: до Калінінграда прибув перший російський потяг

ukru
Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 39015 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 72083 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
10:23 • 82023 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 92005 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
09:22 • 89674 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

08:59 • 83303 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 89154 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 233288 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 150146 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 172695 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.8 м/с
92 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

США прагнуть посадити сторони за стіл переговорів для тривалого врегулювання в Україні - Держдеп

1 квітня, 05:36 • 54591 перегляди

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

1 квітня, 05:49 • 90064 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 115819 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

1 квітня, 07:10 • 110484 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 69828 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 39943 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 233316 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 506487 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 455448 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 660868 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Андрій Сибіга

Володимир Зеленський

Кейр Стармер

Михайло Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Литва

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 17820 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 34077 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 69828 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 115819 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 116385 перегляди
Актуальне

Telegram

Фокс Ньюс

Instagram

Financial Times

Facebook

Кінець блокаді: до Калінінграда прибув перший російський потяг

Кінець блокаді: до Калінінграда прибув перший російський потяг

Київ • УНН

 • 142009 перегляди

КИЇВ. 27 липня. УНН. За словами губернатора, потяг доставив цемент із росії в ексклав Калінінград. Це перша така поїздка з того часу, як Європейський Союз заявив, що Литва має пропускати російські товари через свою територію. Про це УНН пише з посиланням на росЗМІ.

Цитата

"Це справді перший поїзд, який прибув після рішення ЄС", - цитує прокремлівське агенствоТАРС губернатора області антона аліханова.

За його словами, це "дуже важливе досягнення".

Що передувало

Затиснутий між Литвою та іншим членом ЄС та НАТО Польщею мілітаризований російський ексклав Калінінград залежить від материкової росії щодо значної частини своїх поставок. Але вони мають проходити транзитом через територію Литви.

Регіон розміром приблизно в половину території Швейцарії з населенням близько мільйона людей виявився дедалі більш ізольований з того часу, як у лютому росія ввела війська в Україну.

Минулого місяця Вільнюс заявив, що забороняє залізничний транзит деяких російських товарів через свою територію як застосування санкцій ЄС проти росії.

аліханов тоді сказав, що "блокада" може торкнутися до 50% імпорту ексклаву, включаючи вугілля, метали та будівельні матеріали.

Але Європейський Союз цього місяця заявив, що Литва зобов'язана дозволити провезення товарів, що підпадають під санкції, за винятком зброї, між материковою росією і Калінінградом.

Додамо

Захоплений Червоною Армією у Німеччини на заключному етапі Другої світової війни, Калінінград був відокремлений від материкової частини росії після розпаду Радянського Союзу, коли Литва стала незалежною державою.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$83,723.10
Золото
$3,165.45
Tesla
$264.01
Brent
$74.86
S&P 500
$5,593.63
Газ TTF
$42.29
Ethereum
$1,871.33