Цитата

"Це справді перший поїзд, який прибув після рішення ЄС", - цитує прокремлівське агенствоТАРС губернатора області антона аліханова.

За його словами, це "дуже важливе досягнення".

Що передувало

Затиснутий між Литвою та іншим членом ЄС та НАТО Польщею мілітаризований російський ексклав Калінінград залежить від материкової росії щодо значної частини своїх поставок. Але вони мають проходити транзитом через територію Литви.

Регіон розміром приблизно в половину території Швейцарії з населенням близько мільйона людей виявився дедалі більш ізольований з того часу, як у лютому росія ввела війська в Україну.

Минулого місяця Вільнюс заявив, що забороняє залізничний транзит деяких російських товарів через свою територію як застосування санкцій ЄС проти росії.

аліханов тоді сказав, що "блокада" може торкнутися до 50% імпорту ексклаву, включаючи вугілля, метали та будівельні матеріали.

Але Європейський Союз цього місяця заявив, що Литва зобов'язана дозволити провезення товарів, що підпадають під санкції, за винятком зброї, між материковою росією і Калінінградом.

Додамо

Захоплений Червоною Армією у Німеччини на заключному етапі Другої світової війни, Калінінград був відокремлений від материкової частини росії після розпаду Радянського Союзу, коли Литва стала незалежною державою.