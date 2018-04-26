Ким Кардашьян и Канье Уэст поспорили из-за Трампа

“Обама был в должности восьмь лет, и ничего в Чикаго не изменилось”, — написал рэпер в среду в Twitter.

Отметим, Обама публично назвал Уэста “болваном” в 2009 году после того, как тот прервал речь Тейлор Свифт на церемонии MTV Video Music Awards.

“Вам не надо соглашаться с Трампом, но толпа не заставит меня его не любить. Мы оба — это энергия дракона. Он — мой брат. Я люблю всех. Я не могу согласиться со всем, что делает каждый. Это то, что делает нас людьми, и мы имеем право на независимое мнение”, — написал Уэст.

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Однако менее чем через час исполнитель написал еще одно сообщение — очевидно, после серьезного разговора со своей женой Ким Кардашьян-Уест, которая критикует политику Трампа, — и уточнил, что он не согласен со всем, что делает Президент.

“Моя жена только позвонила мне, и она хотела, чтобы я всем объяснил. Я не согласен со всем, что делает Трамп. Я не согласен с кем-либо, кроме себя, на 100%”, — написал он в соцсети.

Он добавил, что также любит и бывшего кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон.