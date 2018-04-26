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Кім Кардашян і Каньє Уест посперечались через Трампа

Київ • УНН

 • 34404 перегляди

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Американському реп-виконавцю Каньє Уесту довелось виправдовуватись за свої слова про любов до президента США Дональда Трампа після того, як йому зателефонувала дружина Кім Кардашян. Про це репер написав у своєму Twitter, передає УНН.

Кім Кардашян і Каньє Уест посперечались через Трампа

“Обама був на посаді протягом восьми років, і нічого в Чикаго не змінилося”, — написав репер у середу у Twitter.

Зазначимо, Обама публічно назвав Уеста “бовдуром” в 2009 році після того, як той перервав промову Тейлор Свіфт на церемонії MTV Video Music Awards.

“Вам не треба погоджуватися з Трампом, але натовп не змусить мене його не любити. Ми обидва — це енергія дракона. Він — мій брат. Я люблю всіх. Я не можу погодитись з усім, що робить кожен. Це те, що робить нас людьми, і ми маємо право на незалежну думку”, — написав Уест.

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Проте менш ніж через годину виконавець написав ще одне повідомлення — вочевидь, після серйозної розмови зі своєю дружиною Кім Кардашян-Вест, яка критикує політику Трампа, — і уточнив, що він не згоден з усім, що робить Президент.

“Моя дружина щойно зателефонувала мені, і вона хотіла, щоб я усім роз’яснив. Я не згоден з усім, що робить Трамп. Я не згоден з будь-ким, крім себе, на 100%”, — написав він в соцмережі.

Він додав, що також любить і колишнього кандидата в президенти від демократів Хілларі Клінтон.

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