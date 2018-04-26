Кім Кардашян і Каньє Уест посперечались через Трампа

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Американському реп-виконавцю Каньє Уесту довелось виправдовуватись за свої слова про любов до президента США Дональда Трампа після того, як йому зателефонувала дружина Кім Кардашян. Про це репер написав у своєму Twitter, передає УНН.