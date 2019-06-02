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7 марта, 06:35 • 108001 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 135677 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143748 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129805 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130023 просмотра

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Ким Чен Ын провел осмотр "высокоточных станков на машиностроительном заводе"

Ким Чен Ын провел осмотр "высокоточных станков на машиностроительном заводе"

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КИЕВ. 2 июня. УНН. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын побывал с инспекционным визитом на пхённамском машиностроительном заводе, который оборудован новейшими высокоточными станками. Об этом сообщило в воскресенье Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), сопроводив публикацию фотографиями из производственных цехов предприятия, отмечает УНН.

В частности, на одном из кадров Ким Чен Ын наблюдает за работой современного лазерного станка для резки металлического листа, который позволяет изготавливать изделия высокой точности и может быть использован в таких высокотехнологичных отраслях как, например, производство локомотивов и даже в аэрокосмической промышленности.

Как отмечает агентство, лидер КНДР ознакомился с результатами первого этапа реконструкции пхённамского завода, который “играет очень важную роль в развитии народного хозяйства”. По итогам проверки Ким Чен Ын поручил провести второй этап модернизации с целью обеспечить полную автоматизацию производства, “чтобы обеспечить высокие темпы обработки и монтажа изделий и их массовое производство”. При этом ЦТАК не уточняет, какие именно изделия производит данное предприятие.

Как стало известно ранее, спецпредставителя КНДР по США казнили после саммита в Ханое.

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