Спецпредставника КНДР по США стратили після саміту в Ханої - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Спецпредставник Держради КНДР з політики щодо США Кім Хек Чхоль був страчений в березні після безрезультатної зустрічі президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина. З таким твердженням в п'ятницю виступила консервативна південнокорейська газета The Chosun Ilbo, пославшись на джерела в КНДР, передає УНН.
За даними видання, також були страчені чотири представники МЗС КНДР, які брали участь в переговорах. Їх звинуватили в шпигунстві на користь США.
Ще кілька учасників саміту, в тому числі перекладач Кім Чен Ина, були відправлені у виправні табори.
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Нагадаємо, перший в історії саміт лідерів США і КНДР відбувся 12 червня 2018 року в Сінгапурі. За його підсумками президент США Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ин прийняли спільну заяву. У ньому Пхеньян оголосив про принципову готовність до повної денуклеаризації, а Сполучені Штати зобов'язалися у відповідь надати КНДР гарантії безпеки.
З того часу у переговорах щодо ядерного роззброєння Північної Кореї не було відчутного прогресу. Вашингтон хоче, щоб КНДР надала чіткий звіт щодо власних ядерних і ракетних потужностей, які, згідно з потенційною угодою, мають бути оглянуті і демонтовані.
Після цього, 27-28 лютого в Ханої відбувся другий саміт США і КНДР, за підсумками якого сторонам не вдалося прийти до домовленостей. Після кількох зустрічей, в тому числі сам на сам, Трамп і Кім Чен Ин не стали підписувати спільний документ.
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