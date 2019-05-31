Спецпредставника КНДР по США стратили після саміту в Ханої - ЗМІ

За даними видання, також були страчені чотири представники МЗС КНДР, які брали участь в переговорах. Їх звинуватили в шпигунстві на користь США.

Ще кілька учасників саміту, в тому числі перекладач Кім Чен Ина, були відправлені у виправні табори.

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Нагадаємо, перший в історії саміт лідерів США і КНДР відбувся 12 червня 2018 року в Сінгапурі. За його підсумками президент США Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ин прийняли спільну заяву. У ньому Пхеньян оголосив про принципову готовність до повної денуклеаризації, а Сполучені Штати зобов'язалися у відповідь надати КНДР гарантії безпеки.

З того часу у переговорах щодо ядерного роззброєння Північної Кореї не було відчутного прогресу. Вашингтон хоче, щоб КНДР надала чіткий звіт щодо власних ядерних і ракетних потужностей, які, згідно з потенційною угодою, мають бути оглянуті і демонтовані.

Після цього, 27-28 лютого в Ханої відбувся другий саміт США і КНДР, за підсумками якого сторонам не вдалося прийти до домовленостей. Після кількох зустрічей, в тому числі сам на сам, Трамп і Кім Чен Ин не стали підписувати спільний документ.

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