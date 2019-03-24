Через те, що фотограф затулив Кім Чен Ина - його виключили з партії та звільнили з посади
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Особистого фотографа очільника КНДР Кім Чен Ина звільнили з посади та виключили з правлячої та єдиної у країні Трудової партії Кореї (ТПК) через те, що знімав главу країни занадто близько. Про це повідомляє УНН з посиланням на південнокорейське видання Daily NK.
Чоловіка, прізвище якого Рі, звільнили та виключили з партії та Корейської студії художнього кіно “за образу вищої гідності”. Фотограф зокрема супроводжував Кім Чен Ина під час саміту з президентом США Дональдом Трампом у В’єтнамі.
За даними, які наводить видання, 10 березня через “надмірну завзятість” Рі підійшов занадто близько до лідера КНДР. Інцидент стався, коли Кім Чен Ин брав участь у виборах до Верховного народного зібрання.
Згідно з правилами, лідера Північної Кореї не можна фотографувати ближче, ніж з відстанні двох метрів. Рі це правило порушив і на три секунди затулив Кім Чен Ина, що й розцінили як образу.
Як повідомляв УНН, напад на посольство КНДР в Мадриді було скоєно маловідомим угрупованням, яке проголошує метою своєї діяльності зміну режиму в Пхеньяні.