Через те, що фотограф затулив Кім Чен Ина - його виключили з партії та звільнили з посади

КИЇВ. 24 березня. УНН. Особистого фотографа очільника КНДР Кім Чен Ина звільнили з посади та виключили з правлячої та єдиної у країні Трудової партії Кореї (ТПК) через те, що знімав главу країни занадто близько. Про це повідомляє УНН з посиланням на південнокорейське видання Daily NK.