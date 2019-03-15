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В Іспанії розслідують напад на посольство КНДР

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Напад на посольство КНДР в Мадриді було скоєно маловідомим угрупованням, яке проголошує метою своєї діяльності зміну режиму в Пхеньяні. З таким твердженням виступила в п'ятницю газета The Washington Post, передає УНН.

В Іспанії розслідують напад на посольство КНДР

Посилаючись на неназваних “осіб, знайомих з плануванням і здійсненням місії”, вона пише, що відповідальність за рейд на дипмісію КНДР несе організація, що іменує себе англійською мовою Cheollima Civil Defense, відома ще як Free Joseon.

Іспанські засоби масової інформації писали про можливу причетність до нападу на посольство народно-демократичної республіки в Мадриді Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США. У ЦРУ на прохання журналістів прокоментувати такі публікації не відповіли. Без коментарів залишили цей запит також в прес-службах Білого дому і Держдепартаменту.

Тим часом газета зазначає, що спецслужби США, мабуть, навряд чи пішли б на проведення такої зухвалої операції проти КНДР напередодні американо-північнокорейського саміту. Дані про причетність американської сторони до того, що трапилося, природно, могли б “пустити під укіс” проведення другої особистої зустрічі Дональда Трампа і Кім Чен Ина, констатує газета.

“Проникнення в посольство Північної Кореї за декілька днів до „ядерного“ саміту поставило б все це під загрозу, ЦРУ б на таке не пішла”, — заявила газеті старша наукова співробітниця вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень Сью Мі Террі, яка в 2001-2008 роках працювала одним із старших аналітиків ЦРУ, які відповідають за корейську проблематику.

Наскільки відомо, нападники на посольство КНДР в Мадриді перебували там більше години. Вони зв’язали персонал, викрали, зокрема, комп’ютери і мобільні телефони. “Нападники також мають у розпорядженні відеозапис, зроблений під час рейду, який можуть в будь-який час оприлюднити”, — уточнює The Washington Post, цитуючи одне зі своїх неназваних джерел. Дипкомплекс нападники покинули на двох посольських машинах, які згодом кинули на прилеглій вулиці.

Як повідомляв УНН, компанії Сінгапуру продовжують постачати предмети розкоші в КНДР в обхід санкцій.

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