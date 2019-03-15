В Испании расследуют нападение на посольство КНДР
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Нападение на посольство КНДР в Мадриде было совершено малоизвестной группировкой, которая провозглашает целью своей деятельности смену режима в Пхеньяне. С таким утверждением выступила в пятницу газета The Washington Post, передает УНН.
Ссылаясь на неназванных “лиц, знакомых с планированием и осуществлением миссии”, она пишет, что ответственность за рейд на дипмиссию КНДР в несет организация, именующая себя на английском языке Cheollima Civil Defense, известная еще как Free Joseon.
Испанские средства массовой информации писали о возможной причастности к нападению на посольство народно-демократической республики в Мадриде Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. В ЦРУ на просьбу журналистов прокомментировать такие публикации не ответили. Без комментариев оставили этот запрос также в пресс-службах Белого дома и Госдепартамента.
Между тем газета отмечает, что спецслужбы США, видимо, едва ли пошли бы на проведение столь дерзкой операции против КНДР в канун американо-северокорейского саммита. Свидетельства причастности американской стороны к случившемуся, естественно, могли бы “пустить под откос” проведение второй личной встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына, констатирует газета.
“Проникновение в посольство Северной Кореи за несколько дней до „ядерного“ саммита поставило бы все это под угрозу, ЦРУ бы на такое не пошло”, — заявила газете старшая научная сотрудница вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Сью Ми Терри, которая в 2001-2008 годах работала одним из старших аналитиков ЦРУ, ведающих корейской проблематикой.
Насколько известно, нападавшие на посольство КНДР в Мадриде находились там более часа. Они связали персонал, похитили, в частности, компьютеры и мобильные телефоны. “Нападавшие также располагают видеозаписью, сделанной во время рейда, которую могут в любое время обнародовать”, — уточняет The Washington Post, цитируя один из своих неназванных источников. Дипкомплекс нападавшие покинули на двух посольских машинах, которые впоследствии бросили на близлежащей улице.
Как сообщал УНН, компании Сингапура продолжают поставлять предметы роскоши в КНДР в обход санкций.