Из-за того, что фотограф закрыл Ким Чен Ына - его исключили из партии и сняли с должности

Мужчину, фамилия которого Ри, уволили и исключили из партии и Корейской студии художественного кино “за оскорбление высшего достоинства”. Фотограф в частности сопровождал Ким Чен Ына во время саммита с президентом США Дональдом Трампом во Вьетнаме.

По данным, которые приводит издание, 10 марта из-за “чрезмерной упорности” Ри подошел слишком близко к лидеру КНДР. Инцидент произошел, когда Ким Чен Ын участвовал в выборах в Верховное народное собрание.

Согласно правилам, лидера Северной Кореи нельзя фотографировать ближе, чем на расстоянии двух метров. Ри это правило нарушил и на три секунды закрыл Ким Чен Ына, что и расценили как оскорбление.

Как сообщал УНН, нападение на посольство КНДР в Мадриде было совершено малоизвестной группировкой, котоая провозглашает целью своей деятельности смену режима в Пхеньяне.