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Кім Чен Ин здійснив огляд "високоточних верстатів на машинобудівному заводі"

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 червня. УНН. Голова Держради КНДР Кім Чен Ин відвідав з інспекційним візитом на пхьоннамському машинобудівному заводі, що обладнаний новітніми високоточними верстатами. Про це повідомило в неділю Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК), супроводивши публікацію фотографіями з виробничих цехів підприємства, зазначає УНН.

Зокрема, на одному з кадрів Кім Чен Ин спостерігає за роботою сучасного лазерного верстата для різання металевого листа, який дозволяє виготовляти вироби високої точності і може бути використаний в таких високотехнологічних галузях як, наприклад, виробництво локомотивів і навіть в аерокосмічній промисловості.

Як зазначає агентство, лідер КНДР ознайомився з результатами першого етапу реконструкції пхьоннамського заводу, який “грає дуже важливу роль у розвитку народного господарства”. За підсумками перевірки Кім Чен Ин доручив провести другий етап модернізації з метою забезпечити повну автоматизацію виробництва, “щоб забезпечити високі темпи обробки і монтажу виробів і їх масове виробництво”. При цьому ЦТАК не уточнює, які саме вироби виробляє дане підприємство.

Як стало відомо раніше, спецпредставника КНДР по США стратили після саміту в Ханої.

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