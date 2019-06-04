Ким Чен Ын раскритиковал участников массового представления на стадионе за "безответственность"

Отмечается, что лидеру КНДР не понравились “содержание и форма” массового зрелища, в связи с “неверным творческим духом и безответственным отношением к работе” спортсменов и артистов. Как сообщает ЦТАК, Ким Чен Ын “указал на то, какие важные обязанности лежат на литераторах и деятелях искусства в культурном строительстве социализма и дал им важное задание, как правильно осуществлять и выполнять революционную политику партии страны в литературе и искусстве”.

В понедельник вечером Ким Чен Ын с супругой Ли Соль Чжу приняли участие в церемонии открытия сезона массовых гимнастических и художественных выступлений, которые известны во всем мире благодаря своей красочности и необычности исполнения. Уникальность шоу заключается в его массовости: в нем участвуют несколько тысяч человек, которые синхронно исполняют гимнастические упражнения. Артисты и спортсмены также формируют на поле и трибунах стадиона своеобразный “живой экран”, поднимая по команде таблички разных цветов, они составляли мозаичные панно с изображением различных картин и патриотических лозунгов.

Представление на крупнейшем стадионе Пхеньяна завершилось салютом. Как сообщает ЦТАК, сезон массовых гимнастических и художественных представлений продлится в Пхеньяне до середины октября.

Стоит добавить, что накануне спецпредставитель Ким Чен Ына, которого “репрессировали” СМИ после переговоров с США, появился на концерте.