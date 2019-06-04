Кім Чен Ин розкритикував учасників масової вистави на стадіоні за "безвідповідальність"

Відзначається, що лідеру КНДР не сподобалися “зміст і форма” масового видовища, в зв’язку з “невірним творчим духом і безвідповідальним ставленням до роботи” спортсменів і артистів. Як повідомляє ЦТАК, Кім Чен Ин “вказав на те, які важливі обов’язки лежать на літераторах і діячах мистецтва в культурному будівництві соціалізму і дав їм важливе завдання, як правильно здійснювати і виконувати революційну політику партії країни в літературі і мистецтві”.

В понеділок увечері Кім Чен Ин з дружиною Лі Сіль Чжу взяли участь в церемонії відкриття сезону масових гімнастичних і художніх виступів, які відомі в усьому світі завдяки своїй барвистості і незвичайності виконання. Унікальність шоу полягає в його масовості: в ньому беруть участь декілька тисяч чоловік, які синхронно виконують гімнастичні вправи. Артисти і спортсмени також формують на полі і трибунах стадіону своєрідний “живий екран”, піднімаючи по команді таблички різних кольорів, вони складають мозаїчні панно з зображенням різних картин і патріотичних гасел.

Вистава на найбільшому стадіоні Пхеньяна завершилася салютом. Як повідомляє ЦТАК, сезон масових гімнастичних і художніх вистав триватиме в Пхеньяні до середини жовтня.

Варто додати, що напередодні спецпредставник Кім Чен Ина, якого “репресували” ЗМІ після переговорів з США, з’явився на концерті.