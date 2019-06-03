Спецпредставник Кім Чен Ина, якого "репресували" ЗМІ після переговорів з США, з'явився на концерті
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Голова Держради КНДР Кім Чен Ин з’явився на публічному заході в супроводі одного зі своїх найближчих помічників Кім Йон Чхоля, який, за повідомленнями південнокорейських ЗМІ, був нібито відправлений на примусові роботи і ідеологічне перевиховання в провінцію Чагандо за зрив Ханойського саміту з США. Про це в понеділок повідомило Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК), супроводивши публікацію декількома фотографіями, пише УНН.
Відзначається, що 2 червня лідер КНДР подивився концерт гуртків художньої самодіяльності дружин офіцерів Корейської народної армії (КНА) разом зі своєю дружиною Лі Сіль Чжу, низкою високопоставлених чиновників народної республіки, літераторів і художніх діячів країни.
Раніше газета The Chosun Ilbo повідомила, що заступник голови ЦК ТПК, завідувач відділом Єдиного фронту Кім Йон Чхоль, головний відповідальний за переговори з США, був зміщений зі своєї посади і відправлений на каторжні роботи в одну з північних провінцій країни. Більш того, видання також стверджувало, що після невдалого завершення Ханойського саміту з США чотири дипломати КНДР, які готували зустріч на вищому рівні, а також спецпредставник Держради КНДР з політики щодо США Кім Хьок Чхоль були страчені.
Варто нагадати, що Кім Чен Ин здійснив огляд “високоточних верстатів на машинобудівному заводі”.