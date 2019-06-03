Спецпредставник Кім Чен Ина, якого "репресували" ЗМІ після переговорів з США, з'явився на концерті

КИЇВ. 3 червня. УНН. Голова Держради КНДР Кім Чен Ин з’явився на публічному заході в супроводі одного зі своїх найближчих помічників Кім Йон Чхоля, який, за повідомленнями південнокорейських ЗМІ, був нібито відправлений на примусові роботи і ідеологічне перевиховання в провінцію Чагандо за зрив Ханойського саміту з США. Про це в понеділок повідомило Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК), супроводивши публікацію декількома фотографіями, пише УНН.