Спецпредставитель Ким Чен Ына, которого "репрессировали" СМИ после переговоров с США, появился на концерте

Отмечается, что 2 июня лидер КНДР посмотрел концерт кружков художественной самодеятельности жен офицеров Корейской народной армии (КНА) вместе со своей супругой Ли Соль Чжу, рядом высокопоставленных чиновников народной республики, литераторов и художественных деятелей страны.

Ранее газета The Chosun Ilbo сообщила, что заместитель председателя ЦК ТПК, заведующий отделом Единого фронта Ким Ён Чхоль, главный ответственный за переговоры с США, был смещен со своего поста и отправлен на каторжные работы в одну из северных провинций страны. Более того, издание также утверждало, что после неудачного завершения ханойского саммита с США четыре дипломата КНДР, готовившие встречу на высшем уровне, а также спецпредставитель Госсовета КНДР по политике в отношении США Ким Хёк Чхоль были казнены.

Стоит напомнить, что Ким Чен Ын провел осмотр “высокоточных станков на машиностроительном заводе”.