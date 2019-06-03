Спецпредставитель Ким Чен Ына, которого "репрессировали" СМИ после переговоров с США, появился на концерте

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 06:35 • 109254 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136380 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144125 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 июня. УНН. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын появился на публичном мероприятии в сопровождении одного из своих ближайших помощников Ким Ён Чхоля, который, по сообщениям южнокорейских СМИ, был якобы отправлен на принудительные работы и идеологическое перевоспитание в провинцию Чагандо за срыв ханойского саммита с США. Об этом в понедельник сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), сопроводив публикацию несколькими фотографиями, пишет УНН.

Отмечается, что 2 июня лидер КНДР посмотрел концерт кружков художественной самодеятельности жен офицеров Корейской народной армии (КНА) вместе со своей супругой Ли Соль Чжу, рядом высокопоставленных чиновников народной республики, литераторов и художественных деятелей страны.

Ранее газета The Chosun Ilbo сообщила, что заместитель председателя ЦК ТПК, заведующий отделом Единого фронта Ким Ён Чхоль, главный ответственный за переговоры с США, был смещен со своего поста и отправлен на каторжные работы в одну из северных провинций страны. Более того, издание также утверждало, что после неудачного завершения ханойского саммита с США четыре дипломата КНДР, готовившие встречу на высшем уровне, а также спецпредставитель Госсовета КНДР по политике в отношении США Ким Хёк Чхоль были казнены.

Стоит напомнить, что Ким Чен Ын провел осмотр “высокоточных станков на машиностроительном заводе”.

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