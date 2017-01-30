Количество жертв стрельбы в мечети в Канаде возросло до шести

По данным местных властей, жертвы - в возрасте от 35 до 70 лет.

У 39 человек, бежавших из Исламского культурного центра Квебека, травм нет.

И премьер-министр Канады Джастин Трюдо, и правительство Квебека назвали стрельбу террористическим актом.

Были арестованы двое подозреваемых.

Полиция проводит расследование.