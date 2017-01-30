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Количество жертв стрельбы в мечети в Канаде возросло до шести

Количество жертв стрельбы в мечети в Канаде возросло до шести

Киев • УНН

 • 9843 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Полиция канадской провинции Квебек сообщила, что шесть человек погибли и восемь получили ранения после стрельбы в мечети во время вечерней молитвы в воскресенье, предает УНН со ссылкой на CBC News.

По данным местных властей, жертвы - в возрасте от 35 до 70 лет.

У 39 человек, бежавших из Исламского культурного центра Квебека, травм нет.

И премьер-министр Канады Джастин Трюдо, и правительство Квебека назвали стрельбу террористическим актом.

Были арестованы двое подозреваемых.

Полиция проводит расследование.

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