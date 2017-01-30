Количество жертв стрельбы в мечети в Канаде возросло до шести
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Полиция канадской провинции Квебек сообщила, что шесть человек погибли и восемь получили ранения после стрельбы в мечети во время вечерней молитвы в воскресенье, предает УНН со ссылкой на CBC News.
По данным местных властей, жертвы - в возрасте от 35 до 70 лет.
У 39 человек, бежавших из Исламского культурного центра Квебека, травм нет.
И премьер-министр Канады Джастин Трюдо, и правительство Квебека назвали стрельбу террористическим актом.
Были арестованы двое подозреваемых.
Полиция проводит расследование.