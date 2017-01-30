Кількість жертв стрілянини у мечеті в Канаді зросла до шести
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Поліція канадської провіції Квебек повідомила, що шестеро людей загинули і вісім отримали поранення після стрілянини в мечеті під час вечірньої молитви у неділю, предає УНН з посиланням на CBC News.
За даними місцевої влади, жертви - у віці від 35 до 70 років.
У 39 осіб, які втекли з Ісламського культурного центру Квебека, травм немає.
І прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, і уряд Квебека назвали стрілянину терористичним актом.
Було арештовано двох підозрюваних.
Поліція проводить розслідування.