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Кількість жертв стрілянини у мечеті в Канаді зросла до шести

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Поліція канадської провіції Квебек повідомила, що шестеро людей загинули і вісім отримали поранення після стрілянини в мечеті під час вечірньої молитви у неділю, предає УНН з посиланням на CBC News.

За даними місцевої влади, жертви - у віці від 35 до 70 років.

У 39 осіб, які втекли з Ісламського культурного центру Квебека, травм немає.

І прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, і уряд Квебека назвали стрілянину терористичним актом.

Було арештовано двох підозрюваних.

Поліція проводить розслідування.

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