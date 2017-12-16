Число жертв землетрясения в Индонезии увеличилось

Геологическая служба США сообщила, что эпицентр землетрясения находился на глубине 92 км, примерно в 52 км к юго-западу от Тасикмалая.

По данным нацагентства по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии, землетрясение активировал системы раннего предупреждения о цунами на юге Явы, что побудило тысячи людей эвакуироваться из некоторых прибрежных районов, но цунами не было зафиксировано.

В этом же нацагентстве добавили, что из-за землетрясения погибли три человека, еще семеро получили ранения. Кроме того, сотни зданий, включая школы, больницы и правительственные здания в Западной и Центральной Яве, были повреждены.

Ранее сообщалось о двух погибших в результате землетрясения в Индонезии.