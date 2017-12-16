Кількість жертв землетрусу в Індонезії збільшилася
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Кількість загиблих внаслідок потужного землетрусу силою 6,5 балів на острові Ява в Індонезії зросла до трьох осіб. Про це з посиланням на дані місцевої влади повідомляє Reuters, передає УНН.
Геологічна служба США повідомила, що епіцентр землетрусу пролягав на глибині 92 км, приблизно за 52 км на північний захід від Тасікмалая.
За даними нацагентства з боротьби зі стихійними лихами Індонезії, землетрус активував системи раннього попередження про цунамі на півдні Яви, що спонукало тисячі людей евакуюватися з деяких прибережних районів, але цунамі не було зафіксовано.
У цьому ж нацагентстві додали, що через землетрус загинули троє людей, ще семеро отримали поранення. Крім того, сотні будівель, включаючи школи, лікарні і урядові будівлі в Західній і Центральній Яві, були пошкоджені.
Раніше повідомлялося про двох загиблих через землетрус в Індонезії.