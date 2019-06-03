Число жертв в результате протеста в столице Судана выросло до девяти человек
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. В Хартуме, столице Судана, в результате разгона полицией и спецназом протестующих у штаб-квартиры главного командования вооруженных сил страны, погибли девять человек и десятки пострадали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Еuronews.
Сегодня утром не менее девяти человек погибли и десятки пострадали в столице Судана, во время разгона полицией и спецназом Хартума. Группы протестующих собрались у штаб-квартиры главного командования вооруженных сил страны, выступая против временного военного совета.
"Между тем армия заявила, что никакой операции по сворачиванию палаточного лагеря митингующих не проводилось", - сообщил официальный представитель военного совета, временного органа власти.
Со своей стороны армейские чины объясняют, что силы безопасности были вынуждены войти на площадь после того, как туда попала большая группа людей. Как их называют - нарушители общественного порядка.
Как сообщалось ранее, в Судане военные планируют принять меры против площади бастующих в центре столицы.