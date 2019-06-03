Кількість жертв внаслідок протесту в столиці Судана зросла до дев'яти осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. В Хартумі, столиці Судана, внаслідок розгону поліцією та спецназом протестуючих біля штаб-квартири головного командування збройних сил країни, загинуло дев'ять осіб та десятки постраждали. Про це повідомляє УНН з посиланням на Еuronews.
Сьогодні вранці не менше дев'яти осіб загинули та десятки постраждали в столиці Судана, під час розгону поліцією та спецназом Хартума. Групи протестуючих зібрались біля штаб-квартири головного командування збройних сил країни, виступаючи проти тимчасової військової ради.
"Тим часом армія заявила, що ніякої операції по згортанню наметового табору мітингуючих не проводилась", - повідомив офіційний представник військової ради, тимчасового органу влади.
Зі свого боку армійські чини пояснюють, що сили безпеки були змушені увійти на площу після того, як туди потрапила велика група людей. Як їх називають – порушники громадського порядку.
Як повідомлялося раніше, у Судані військові планують вжити заходи проти майдану у центрі столиці.