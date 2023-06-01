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Количество жертв в результате атаки на Киев увеличивается: погибло уже 3 человека, среди них 2 ребенка

Киев • УНН

 • 737181 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. Количество жертв в результате атаки на Киев увеличивается - погибло уже 3 человека, среди них двое детей, еще 5 человек получили ранения. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации, пишет УНН.

Цитата

"Уточнение информации. К сожалению, предварительно количество жертв воздушного нападения рашистов увеличивается.

По информации, которая уточняется, в Деснянском районе уже 3 погибших и 4 человека получили травмы. Данные обновляются и уточняются", - отметили в КГВА.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об уже 5 пострадавших в двух районах столицы.

"По предварительной информации спасателей, в Деснянском районе обнаружены трое погибших, из них двое детей, и 4 пострадавших. Всего в Деснянском и Днепровском районах медики госпитализировали 5 пострадавших", - написал он.

Дополнение

В результате атаки на Киев, обломки повредили одну из поликлиник в Деснянском районе города. Также в КГВА отметили, что повредило и близлежащий дом - взрывом выбило окна.

Кроме того, сообщалось, что в результате падения обломков произошло возгорание автомобиля в столице.

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