Атака на Київ: уламки пошкодили одну з поліклінік столиці
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. У Києві уламки пошкодили одну з поліклінік. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації, пише УНН.
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"Деснянський район. Попередньо, внаслідок падіння уламків є пошкодження однієї з поліклінік району. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється", - йдеться в повідомленні.
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Мер Києва Віталій повідомив про ще кілька викликів у Деснянському районі міста.
"Іще кілька викликів в Деснянському районі. На одній з вулиць горить автівка на проїжджій частині дороги", - написав він.
Нагадаємо
Київська міська військова адміністрація повідомила, що у Києві внаслідок падіння уламків відбулось займання автомобілю.