Атака на Київ: уламки пошкодили одну з поліклінік столиці

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"Деснянський район. Попередньо, внаслідок падіння уламків є пошкодження однієї з поліклінік району. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Мер Києва Віталій повідомив про ще кілька викликів у Деснянському районі міста.

"Іще кілька викликів в Деснянському районі. На одній з вулиць горить автівка на проїжджій частині дороги", - написав він.

Нагадаємо

Київська міська військова адміністрація повідомила, що у Києві внаслідок падіння уламків відбулось займання автомобілю.