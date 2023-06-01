Атака на Киев: обломки повредили одну из поликлиник столицы
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. В Киеве обломки повредили одну из поликлиник. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации, пишет УНН.
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"Деснянский район. Предварительно, в результате падения обломков есть повреждения одной из поликлиник района. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
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Мэр Киева Виталий сообщил о еще нескольких вызовах в Деснянском районе города.
"Еще несколько вызовов в Деснянском районе. На одной из улиц горит машина на проезжей части дороги", - написал он.
Напомним
Киевская городская военная администрация сообщила, что в Киеве в результате падения обломков произошло возгорание автомобиля.