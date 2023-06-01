Кількість жертв внаслідок атаки на Київ збільшується: загинуло вже 3 людини, серед них 2 дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Кількість жертв внаслідок атаки на Київ збільшується - загинуло вже 3 людини, серед них двоє дітей, ще 5 людей отримали поранення. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації, пише УНН.
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"Уточнення інформації. На жаль, попередньо кількість жертв повітряного нападу рашистів збільшується.
За інформацією, яка уточнюється, в Деснянському районі вже 3 загиблих та 4 особи отримали травми. Дані оновлюються та уточнюються", - зазначили в КМВА.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про вже 5 постраждалих у двох раонах столиці.
"За попередньою інформацією рятувальників, у Деснянському районі виявлено трьох загиблих, із них двоє дітей, та 4 постраждалих. Загалом в Деснянському та Дніпровському районах медики госпіталізували 5 постраждалих", - написав він.
Доповнення
Внаслідок атаки на Київ, уламки пошкодили одну з поліклінік у Деснянському районі міста. Також в КМВА зазначили, що пошкодило й прилеглий будинок - вибухом вибило вікна.
Крім того, повідомлялося, що внаслідок падіння уламків відбулось займання автомобілю у столиці.