Число жертв взрыва на химзаводе в Китае приблизилось к 80

"На данный момент число погибших возросло до 78 (по состоянию на полдень понедельника)", - сообщило издание.

Местные власти сообщили, что 56 погибших были опознаны, а 22 человека пропали без вести. С 28 пропавших без вести 25 были подтверждены мертвыми с помощью ДНК.

Как отмечается, по состоянию на утро понедельника 604 человека все еще находятся в больнице, в том числе 19 - в критическом состоянии и 98 серьезно ранены.

Школы и детские сады в понедельник возобновили занятия после того, как их закрыли из-за взрыва.

Взрыв и пожар на химическом заводе, расположенном в индустриальном парке, произошли 21 марта.