Кількість жертв вибуху на хімзаводі у Китаї наблизилася до 80 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Кількість загиблих у результаті вибуху на хімічному заводі у провінції Цзянсу на сході Китаю, який стався 21 березня, зросла до 78 осіб. Про це у понеділок повідомила місцева влада, передає УНН з посиланням на China Daily.
"Наразі кількість загиблих зросла до 78 (за станом на полудень понеділка)", - повідомило видання.
Місцева влада повідомила, що 56 загиблих були упізнані, а 22 людини зникли безвісти. З 28 зниклих безвісти 25 були підтверджені мертвими за допомогою ДНК.
Як зазначається, станом на ранок понеділка 604 особи все ще перебувають у лікарні, в тому числі 19 - у критичному стані і 98 серйозно поранені.
Школи і дитячі садочки у понеділок відновили заняття після того, як їх закрили через вибух.
Вибух і пожежа на хімічному заводі, розташованому в індустріальному парку, сталися 21 березня.