Кількість жертв вибуху на хімзаводі у Китаї наблизилася до 80 людей

КИЇВ. 25 березня. УНН. Кількість загиблих у результаті вибуху на хімічному заводі у провінції Цзянсу на сході Китаю, який стався 21 березня, зросла до 78 осіб. Про це у понеділок повідомила місцева влада, передає УНН з посиланням на China Daily.