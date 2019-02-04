Число жертв в результате пожара в центре Москвы достигло шести
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Число погибших в результате пожара в жилом доме в центре Москвы на Никитском бульваре увеличилось до шести человек. Об этом сообщает УНН ссылаясь на ТАСС.
"На месте обнаружено тело шестого погибшего", - сказали в правоохранительных органах.
Агентству так же сообщили, что существует угроза дальнейшего обрушения. Продолжает разбор завалов и ведется проливка и разборка рухнувших конструкций.
Личности погибших устанавливаются. Еще двое пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии.
Источник в экстренных службах предположил, что жертв пожара могло быть значительно больше, если бы не оперативные действия пожарных.
"Один из опрошенных очевидцев рассказал, что он проснулся, когда уже лопались стеклопакеты от высокой температуры", - сказал источник в экстренных службах.
Источник возгорания сейчас устанавливается, как и место возникновения очага пожара.
Напомним, на Никитском бульваре в центре Москвы горел жилой дом. В результате происшествия погибло четыре человека.