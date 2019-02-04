Кількість жертв в результаті пожежі в центрі Москви зросла до шести
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Кількість загиблих в результаті пожежі в житловому будинку в центрі Москви на Нікітському бульварі збільшилася до шести осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
"На місці виявлено тіло шостого загиблого", - сказали в правоохоронних органах.
Агентству також повідомили, що існує загроза подальшого обвалення. Продовжується розбір завалів і ведеться проливання і розбирання зруйнованих конструкцій.
Особи загиблих встановлюються. Ще двоє постраждалих перебувають у лікарні у важкому стані.
Джерело в екстрених службах припустив, що жертв пожежі могло бути значно більше, якби не оперативні дії пожежників.
"Один з опитаних очевидців розповів, що він прокинувся, коли вже лопалися склопакети від високої температури", - сказало джерело в екстрених службах.
Джерело займання наразі встановлюється, як і місце виникнення вогнища пожежі.
Нагадаємо, на Нікітському бульварі в центрі Москви горів житловий будинок. В результаті події загинуло чотири людини.