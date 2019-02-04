Кількість жертв в результаті пожежі в центрі Москви зросла до шести

"На місці виявлено тіло шостого загиблого", - сказали в правоохоронних органах.

Агентству також повідомили, що існує загроза подальшого обвалення. Продовжується розбір завалів і ведеться проливання і розбирання зруйнованих конструкцій.

Особи загиблих встановлюються. Ще двоє постраждалих перебувають у лікарні у важкому стані.

Джерело в екстрених службах припустив, що жертв пожежі могло бути значно більше, якби не оперативні дії пожежників.

"Один з опитаних очевидців розповів, що він прокинувся, коли вже лопалися склопакети від високої температури", - сказало джерело в екстрених службах.

Джерело займання наразі встановлюється, як і місце виникнення вогнища пожежі.

Нагадаємо, на Нікітському бульварі в центрі Москви горів житловий будинок. В результаті події загинуло чотири людини.



